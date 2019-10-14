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أخبار البلد

مصر للطيران تعلن بدء تطبيق المنظومة الطبية الجديدة مطلع 202‪0

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:49 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل رئيس القابضة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء تطبيق المنظومة الطبية الجديدة للعاملين بالشركة اعتبارا من يناير على أن يكون آخر موعد لملء الاستمارات لمن يرغب في الانضمام 15 ديسمبر 2019 /2020.

وأكد الطيار أحمد عادل، فى رسالة للعاملين، أنه لا توجد إجراءات روتينية أو موافقات مسبقة لتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات والجهات المتعاقد عليها، مع تذليل كافة العقبات لضمان الحصول على خدمة مميزة في أسرع وقت.

وشدد رئيس مصر للطيران، أن إدارة الشركة القابضة لن تتخلي عن دورها في توفير حياة كريمة للعاملين وخدمة طبية متميزة لهم ولأسرهم دون قيد أو شرط.
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