أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بدء تطبيق المنظومة الطبية الجديدة للعاملين بالشركة اعتبارا من يناير على أن يكون آخر موعد لملء الاستمارات لمن يرغب في الانضمام 15 ديسمبر 2019 /2020.





وأكد الطيار أحمد عادل، فى رسالة للعاملين، أنه لا توجد إجراءات روتينية أو موافقات مسبقة لتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات والجهات المتعاقد عليها، مع تذليل كافة العقبات لضمان الحصول على خدمة مميزة في أسرع وقت.



