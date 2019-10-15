روسيا تعلن عن إجراء اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري

عبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو في عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية شمالي سواريا ، مضيفا أن روسيا تجري اتصالات لتفادي ذلك.



وقال بوجدانوف - في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "نأمل في ألا تحدث هناك أي اشتباكات.. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".



ورفض نائب الوزير التعليق على تقارير عن وساطة روسية بين الأكراد ودمشق، مكتفيا بالقول: "طبعا، نأمل أن يتوصلوا إلى توافقات. يجب أن يتوافق الجميع فيما بينهم – السوريون مع الأكراد والسوريون مع الأتراك".



كانت موسكو أكدت أمس وجود اتصالات بين السلطات الروسية والتركية، بما في ذلك بين عسكريي البلدين، لمنع حدوث نزاع عسكري بين روسيا وتركيا في سوريا - حسب القناة -.