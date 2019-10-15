الصلح خير.. الأمن ينجح فى إنهاء النزاع بين أربع عائلات بسوهاج والفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا فى النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور (أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية ، وكبار رؤوس العائلات) حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.





وأشاد الحاضرون بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.





وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتجفيف منابع الخصومات والنزاعات بين الأشخاص..فقد نجحت أجهزة مديرية أمن سوهاج فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا.



