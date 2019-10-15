Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الصلح خير.. الأمن ينجح فى إنهاء النزاع بين أربع عائلات بسوهاج والفيوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:05 م
جلسة الصلح
جلسة الصلح
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة إطسا فى النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور (أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية ، وكبار رؤوس العائلات) حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود رجال الشرطة المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.

وإنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتجفيف منابع الخصومات والنزاعات بين الأشخاص..فقد نجحت أجهزة مديرية أمن سوهاج فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا. 

وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمديرية وبعض رجال الدين والأجهزة الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة المصالحات وعدد من أهالى القرية والقرى المجاورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن قنا ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة

سلسال الدم والخصومات الثأرية.. إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

ترشيحاتنا

بعد أزمة الطائرة .. محمد رمضان يتصدر تويتر

لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

حكاية عادل شكل.. زعامة المدرجات تنتهي بـ كابوس

لبنان يحترق.. أكثر من 104 حرائق خلال 24 ساعة

فى ظل وجود رفض برلماني.. هل تتراجع الحكومة عن إلغاء تراخيص التوك توك؟

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القرفة يوميا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين في أبوظبي.. المباني الحيوية في الإمارات تضيء بعلم روسيا.. صور

مكياج جديد .. روجينا تبرز جمالها بالعدسات العسلي

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد