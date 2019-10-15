Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جينيراسيون السنغالي يؤكد خوض مباراة الزمالك .. تعرف على موعد وصوله

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:48 م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون السنغالي
Advertisements
عمرو الحلواني
تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأكيدا من قبل جينيراسيون السنغالي يفيد بخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها 24 أكتوبر الجارى بملعب السلام فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقى أنهى الجدل حول أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها وعدم خوضها فى ملعب برج العرب قبل أسبوعين من الآن، وحدد 24 أكتوبر الجارى موعدا لإقامتها بين الفريقين.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي حضور 5000 مشجع بعد أن حصل مسئولو الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية التى تفيد بحضور هذا العدد .

وأكد الفريق السنغالي وصوله إلى القاهرة 20 أكتوبر الجارى ، قبل المباراة بـ 4 أيام كاملة من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك.

وكان جينيراسيون فوت حقق الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف لضمان الصعود لدور المجموعات.

يذكر أن المتأهل من الفريقين سيتواجد في المجموعة الأولى بدور المجموعات مع مازيمبي الكونغولي وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، و زيسكو يونايتد الزامبي ، أما الخاسر بين الزمالك وبطل السنغال فسيلعب مع إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك .. تصنيف الفرق المؤهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك بمجموعات دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

مهلة حتى 12 أكتوبر .. كاف يطالب الزمالك بتحديد ملعب مباراته أمام جينيراسيون السنغالى

بعد قرار كاف بشأن الزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بداية ونهاية صعبة.. مواعيد مباريات الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا حال تأهله

ترشيحاتنا

خبر سار لأصحاب الرجيم.. الحلوى تساعد على فقدان الوزن

هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآن .. علي جمعة يرد

شهيدة العلم في الدقهلية .. من حلم الجامعة إلى كابوس القطار .. القصة الكاملة

حكم توزيع ثمن العقيقة نقدا بدلا من الذبح.. الإفتاء ترد

حكم مصري يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

بعد مطالب بإعدام محمد راجح.. أول تعليق من والد ضحية الشهامة بالمنوفية على اعتبار القاتل «حدث»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور