جينيراسيون السنغالي يؤكد خوض مباراة الزمالك .. تعرف على موعد وصوله

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأكيدا من قبل جينيراسيون السنغالي يفيد بخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها 24 أكتوبر الجارى بملعب السلام فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد الإفريقى أنهى الجدل حول أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها وعدم خوضها فى ملعب برج العرب قبل أسبوعين من الآن، وحدد 24 أكتوبر الجارى موعدا لإقامتها بين الفريقين.



ومن المقرر أن تشهد مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي حضور 5000 مشجع بعد أن حصل مسئولو الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية التى تفيد بحضور هذا العدد .



وأكد الفريق السنغالي وصوله إلى القاهرة 20 أكتوبر الجارى ، قبل المباراة بـ 4 أيام كاملة من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك.



وكان جينيراسيون فوت حقق الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف لضمان الصعود لدور المجموعات.



يذكر أن المتأهل من الفريقين سيتواجد في المجموعة الأولى بدور المجموعات مع مازيمبي الكونغولي وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، و زيسكو يونايتد الزامبي ، أما الخاسر بين الزمالك وبطل السنغال فسيلعب مع إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

