بالزي التقليدي.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة في باكستان

وصلت الدوقة كيت ميلدتون زوجة الامير وليام اليوم إلى كلية إسلام آباد النموذجية للبنات في باكستان، وقد افتبست إطلالتها من الزى التقليدي للمراة الباكستانية.وارتدت كيت ميدلتون فيزت طويل، باللون الأزرق الزهري، وبأكمام طويلة، وتحته بنطال من نفس اللون، وأختارت طرحة قامت بوضعها على كتفها من نفس اللون، هو ما ابرز بشكل كبير من اناقتها، وجاذبيتها.وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وتناغمت مع اللسمات البسيطة التي قامت بإختيارها لتبرز من رقة وجمال ملامحها، فقد ابرزت من جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشمري كأحمر شفاه.واكتفت كيت ميدلتون بأن تبرز إطلالتها بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.