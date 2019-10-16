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أخبار العالم

مصرع 22 شخصًا في انهيار أرضي بـ إثيوبيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيار أرضي بمنطقة كونتا جنوب إثيوبيا.

ونقلت قناة "اي بي سي" عن مكتب رئيس الإقليم قوله إن المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة، محذرًا من أن استمرار هطول الأمطار الشديدة قد يتسبب في حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

وتسببت الكثير من الأمطار في حدوث الانهيار الأرضي في إثيوبيان إذ أن الوقت الحالي هو موسم الأمطار في جنوبها هي ودول أخرى في المنطقة.

ويتوقع خبراء مزيد من الانهيارات مع استمرار سقوط الأمطار.
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