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منوعات

نبيل شعيل يوجه رسالة لأمير الكويت بعد إعلان عودته للبلاد.. شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجّه الفنان الكويتي نبيل شعيل رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عقب تعافيه ومغادرته إلى البلاد بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب نبيل شعيل على حسابه بموقع التواصل انستجرام "الحمدلله على السلامة .. وقرة عين أهل الكويت في عودة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح والد الجميع ربي يمتعه بالصحة والعافية ويديمه ذخر وسند للكويت وأهلها".

ونشر الفنان الكويتي مقطع فيديو إهداء للأمير عقب الإعلان عن موعد عودته.

كانت وكالة الأنباء الكويتية، أفادت بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيعود إلى الوطن الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة بعد "استكمال فحوصات طبية" خضع لها هناك.

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