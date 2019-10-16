5 جنيهات تراجعا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16-10-2019

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، تراجعا بنحو 5 جنيهات وسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 671 جنيهًا للجرام من دون مصنعية متراجعا 5 جنيهات، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 767 جنيهًا بقيمة 6 جنيهات.



وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18، 575 جنيهًا تراجعا 4 جنيهات عن تعاملات أمس، الثلاثاء، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 447 جنيهًا تراجعا 4 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 23.849 جنيه للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5.368 جنيه.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

