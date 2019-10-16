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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يزور السفارة المصرية ببروكسل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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كتب - سامح سلام
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مقر السفارة المصرية ببروكسل، حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه أقيم حفل استقبال على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس تحدث في كلمته خلال الحفل عن حرب اكتوبر بمناسبة احتفال مصر بها هذه الأيام.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد زار أمس مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، واستقبله رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي، ودون كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار.

كما عقد قداسته جلسة حضرها إلى جانب رئيس البرلمان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان بكتلة حزب الشعب الأوروبي EPP النائب المجري جورجي هولفيني والسفير خالد البقلي السفير المصري ببلجيكا.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي،مؤكدا أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر.
البابا تواضروس الثاني يزور السفارة المصرية ببروكسل
البابا تواضروس الثاني يزور السفارة المصرية ببروكسل
البابا تواضروس الثاني يزور السفارة المصرية ببروكسل
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