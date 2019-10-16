من مهرجان الاسكندرية.. لبلبة لـ صدى البلد: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب.. الغيرة بين الفنانين موجودة.. ورفضت النعامة والطاووس 3 مرات لجرأته الجنسية

لبلبة لـ صدى البلد:

لا يوجد دويتو مع الزعيم عادل إمام

المخرج عاطف الطيب قدمني بشكل جريء

رفضت فيلم «النعامة والطاووس» 3 مرات بسبب جرأته الجنسية

عادل امام أقنعني بالمشاركة في مسلسل صاحب السعادة

لم أرفض مسلسل الشارع اللي ورانا.. وشعرت بالقلق فقط

الغيرة بين الفنانين موجودة.. وكذاب من ينكرها

أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب



أعيش حالة خاصة.. هكذا بدأت الفنانة الكبيرة لبلبة حديثها لـ صدي البلد عن ترؤسها لأول مرة لجنة تحكيم "مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة" في الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي والتي يتنافس على جوائزها 13 فيلما، وتضم عضوية اللجنة المنتج التونسي علي الزعيم، والممثلة المغربية فاطمة خير، والمخرج العراقي جمال أمين الحسني، والممثلة السورية ليلى جبر، والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة.



لبلبة فتحت قلبها لصدي البلد في هذا الحوار وتحدثت عن كواليس مهرحان الاسكندرية السينمائي ومشوارها الفني الطويل وعلاقتها بالنجوم الشباب والجديد الفترة المقبلة.



بدأت لبلبة حديثها عن سعادتها البالغة بمشاركتها في لجنة تحكيم "مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة" في الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وقالت: مارست التحكيم أكثر من مرة وشاركت في 16 لجنة تحكيم بمهرجانات داخل مصر وخارجها.



وقالت الفنانة لبلبة إنها سعيدة بحالة الحب التي رأتها في عين النجوم أثناء تكريم النجمة نبيلة عبيد خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي.



وأضافت لبلبة: "حالة الحب التي تجمع بين جيلنا لا نفتقدها الآن لأنني أرى النجوم في هذه الفترة يحبون بعضهم مثلنا، فأنا عملت مع الجيل الجديد ووجدت بعد انتهاء التصوير أنهم يحرصون على الخروج مع بعضهم وقضاء وقت فراغهم بأسرهم مع بعضهم البعض".



وتابعت: "لم أر أنه ليست هناك حالة حب بين الجيل الجديد كما يقول البعض، كل هذه الأمور شائعات فقط، الغيرة بين الفنانين موجودة ولا يستطيع أحد أن ينكرها، ولكن هناك غيرة جيدة جدا بسبب المنافسة، وهناك المؤذية التي لم أرها طوال مشواري الفني".



واستطردت: "تعاملت مع أجيال كثيرة وكل عمل له ذكريات خاصة معي، كنت أشاهد فيلم "ليلة ساخنة" وجدت أن الفيلم كان مر عليه 18 عاما، فشعرت بحالة من الذهول أن العمر يمر وأن مازالت لدي الكثير من الأدوار".



كما أعربت لبلبة عن سعادتها بالتعامل مع المخرج عاطف الطيب، مؤكدة تقديرها واحترامها للسيناريست بشير الديك، وذكرت أنه صاحب فضل كبير عليها في العمل الفني، خاصة أن أعمالهما تتميز بالجرأة، "أنا في تلك الفترة كنت فنانة استعراضية أقوم بالرقص والغناء".



وقالت لبلبة: "إنه لم يقتصر على تقديمي فقط بالشخصيات التي تتميز بالجرأة بل أنه قدم أبو بكر عزت من خلال فيلم "ضد الحكومة" في دور الوزير الفاسد علي الرغم من أننا تعودنا علي الأدوار الكوميدية منه، أيضا قدمني بدور مختلف علي الرغم من الرقابة قامت بحذف معظم مشاهدي ولكنه قال لي لا تقلقي سوف أعوضك بعمل جديد وبالفعل عرض علي فيلم " ليلة ساخنة".



وأضافت: "عندما عرض علي دوري في فيلم "ليلة ساخنة" شعرت بحالة من السعادة ولكن بعد قراءة السيناريو شعرت بالقلق والخوف من الشخصية ولكن لا أنسى كلماته لي في الكواليس" أنت هتكوني مفأجاة العمل" وبالفعل حققت نجاحا كبيرا".



وتابعت: "فيلم ليلة ساخنة خدت فيه 9 جوائز كأحسن ممثلة، مقدرش أنسى الأيام الحلوة، دور من أهم أدواري".



وقالت لبلبة، إنه عندما عرض عليها فيلم "النعامة والطاووس" أمام الفنان مصطفى شعبان وبسمة رفضت المشاركة فيه. وأوضحت لبلبة أن السبب الرئيسي للرفض الموضوعات الجنسية الجريئة التي يناقشها العمل.



تابعت لبلبة: رفضت العمل ثلاث مرات، ثم يعود المخرج محمد ابو سيف لاقناعي بالعمل خاصة أن العمل تطرق لمناطق محرمة في المجتمعات وهي المشاكل الجنسية بين الزوجين التي تؤثر سلبا في علاقتهما الزوجية.



أضافت لبلبة: لدي معايير في اختيار الادوار أبرزها أن يكون العمل متكامل وأهتم بجميع التفاصيل، لا أنظر الي دوري بل للشخصية والقصة التي يناقشها العمل.



وقالت لبلبة إن العمل مع الزعيم عادل إمام متعة لأسباب عديدة أبرزها أنه فنان محترم ودقيق ويوجد كيميا بيننا علي الرغم من أننا لسنا ثنائيا في كل الأعمال.



تابعت: الحمد لله كان هناك دويتو يجمعني بالزعيم عادل إمام في أكثر من عمل سينمائي أو تليفزيوني. والعمل مع الزعيم متعة فهو دقيق في اختيارته والمشاركين في العمل، وتجربة فيلم "حسن مرقس" من أقرب الأعمال إلى قلبي.



أضافت لبلبة: شاركت مع عادل إمام في مسلسلين من أحب أعمالي علما أني لم أكن أريد أن أخوض المشاركة في الأعمال التليفزيونية لكنه أقنعني واختارني بطلة أمامه في مسلسل "صاحب السعادة" وبعدها قدمنا "مأمون وشركاه" وحققنا نجاحا كبيرا.



وقالت لبلبة بانها تفضل المشاركة في الأعمال السينمائية عن الدرامية لاسباب عديدة أبرزها أن هناك أكثر من كاميرا وهذا يجعلها تشعر بالتشتت.



تابعت: الزعيم عادل امام أقنعني بالمشاركة في الأعمال الدرامية، فاتصل بي وطلب منى المشاركة معه في مسلسل "صاحب السعادة" ولكني في البداية رفضت بسبب قلقي ولكن هو الذي أقنعني وقال لي أنا معاكي.



وقالت لبلبة إنها لم ترفض مسلسل "الشارع اللي ورانا" للمخرج مجدي الهواري الذي عرض مؤخرا علي الفضائيات، عندما تم عرض مشاركتها فيه عليها.



وأضافت: كنت أشعر يالقلق والخوف خاصة أنني جسدت دور شخصية ميتة والجمهور تعود علي أن أقدم الأدوار الكوميدية ، هذا المسلسل من أقرب الاعمال الدرامية الي قلبي وسعدت بهذه التجربة وردود الأفعال التي وصلتني عنه.



وأوضحت لبلبة: المؤلف حاتم حافظ كاتب السيناريو أكثر من رائع، في البداية العمل كان 30 حلقة وانتهينا من التصوير وتم هدم الديكور والقناة الفضائية طلبت من المخرج مجدي الهواري 15 حلقة اخري وكما ذكرت تم هدم الديكورات الخاصة بالشخصيات التي توفيت في أثناء المسلسل، واستكمل التصوير الشخصيات الحية وتم زيادة عدد مشاهدهم.



وقالت لبلبة بانها لا تملك أي حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو انستجرام وأن ما تراه أمرا سخيفا خاصة الفترة الاخيرة.



تابعت: هناك صفحات كثيرة تقوم بنشر صور خاصة بي ويعلنوا عن تصريحات علي لساني ، فانا لا أملك أي صفحة وأتمني من هؤلاء الاشخاص التوقف عن هذه الاعمال لأنها أحيانا تسيء للفنان.



أضافت : كل ما أقوم به هو كيفية التعامل مع التليفون والرد عليه فقط ولا أستطيع أن أتعامل أكثر من ذلك.



تابعت : في وقت فراغي أحرص علي ممارسة الرياضة وأقوم بقراءة القصص من أجل التثقيف وأتعرف علي الموضة من خلال المجلات لان في أعمالي الفنية القديمة كنت أختار اللوك الذي أظهر بي بنفسي ولا أعتمد علي الاستايلست أما الان الموضوع تغير وأصبح هناك من يختار اللوك الذي سوف تظهرين به.

