عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث

عقب اشتعال النيران بكنيسة مار جرجس بسبب ماس كهربائى، تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية موقع حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في حي غرب المنصورة للاطمئنان على الوضع.



و كان في استقباله الانبا داود اسقف المنصورة وتوابعها وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتتفيذية.



فيما كلف المحافظ المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب بإزالة مخلفات الحريق وإزالة كافة المخالفات التي تعوق الحركة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي لإدارة شرطة النجدة بارتفاع ألسنة النيران الشديدة من داخل كنيسة مار جرجس بشارع بوسعيد بالمنصورة.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء برئاسة المقدم دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة وسوق الخضار الملاصق لسور الكنيسة.



فيما تبين أن الحريق شب بالدور الثانى للكنيسة ويضم مبنى الخدمات وقاعة المناسبات الملحق بالكنيسة وكنيسة مصغره ومكتبه تراثيه وأسفر عن إصابة 5 مواطنين من بينهم 2 من قوات الحماية المدنية أصيبوا باختناق نتيجة الدخان الكثيف، وهم نجاح جمعه عبدالعال 41 عاما فرد دفاع مدني ومحمد عبد الحميد عثمان 42عاما فرد دفاع مدنى بالإضافة إلى اصابة 3 مواطنين آخرين بإصابات خفيفة وهم رضا السيد محمد الحديدي 40 عاما ومقيم بشارع بورسعيد وأصيب بجرح بالرأس وابانوب بطرس عزت 26 عاما ومقيم بمنطقة المجزر وأصيب بكدمه بالكتف الأيمن وكيرولس ملاك نظير 12 عاما ومصاب باختناق وصعوبة بالتنفس وتم نقهم جميعًا إلى مستشفى المنصورة العام الحديد " الدولي سابقا " لتلقي العلاج اللازم .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى عاينت مكان الحريق بالإضافة إلى انتداب الادله الجنائيه لبيان سبب الحريق وجارى حصر الخسائر.