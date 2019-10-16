Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
عقب اشتعال النيران بكنيسة مار جرجس بسبب ماس كهربائى، تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية موقع حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في حي غرب المنصورة للاطمئنان على الوضع.

و كان في استقباله الانبا داود اسقف المنصورة وتوابعها وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتتفيذية.

فيما كلف المحافظ المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب بإزالة مخلفات الحريق وإزالة كافة المخالفات التي تعوق الحركة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي لإدارة شرطة النجدة بارتفاع ألسنة النيران الشديدة من داخل كنيسة مار جرجس بشارع بوسعيد بالمنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء برئاسة المقدم دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ  وتم فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة وسوق الخضار الملاصق لسور الكنيسة.

فيما تبين أن الحريق شب بالدور الثانى للكنيسة ويضم مبنى الخدمات وقاعة المناسبات الملحق بالكنيسة وكنيسة مصغره ومكتبه تراثيه وأسفر عن إصابة 5 مواطنين من بينهم 2 من قوات الحماية المدنية أصيبوا باختناق نتيجة الدخان الكثيف، وهم نجاح جمعه عبدالعال 41 عاما فرد دفاع مدني ومحمد عبد الحميد عثمان 42عاما فرد دفاع مدنى بالإضافة إلى اصابة 3 مواطنين آخرين بإصابات خفيفة وهم رضا السيد محمد الحديدي 40 عاما ومقيم بشارع بورسعيد وأصيب بجرح بالرأس وابانوب بطرس عزت 26 عاما ومقيم بمنطقة المجزر  وأصيب بكدمه بالكتف الأيمن وكيرولس ملاك نظير 12 عاما ومصاب باختناق  وصعوبة بالتنفس وتم نقهم جميعًا إلى مستشفى المنصورة العام الحديد " الدولي سابقا "  لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  واخطرت النيابة التى عاينت مكان الحريق  بالإضافة إلى انتداب الادله الجنائيه لبيان سبب الحريق  وجارى حصر الخسائر.
عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث
عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث
عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث
عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث
عقب تفقده لموقع حريق الكنيسة .. محافظ الدقهلية يوجه بإزالة آثار الحادث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من محافظة القاهرة بشأن حريق كنيسة ماري جرجس بحلوان

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

ننشر أسماء مصابي حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة

السيطرة على حريق قاعة مناسبات كنيسة مارجرجس بالمنصورة دون إصابات..صور

ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة

ترشيحاتنا

الحبس سنة وحرمان من الخدمات الحكومية.. عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة

أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس.. فيديو

فايلر مصدوم بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

بسبب انشغاله.. أب ينسى طفلته الرضيعة داخل السيارة والنتيجة مأساوية

مصدومة ليه .. درة تتألق بفستان بسيط ومكياج هادئ

تحرك عاجل من البرلمان بشأن وصول شحنات أسلحة ومخدرات للموانئ

Advertisements

وفاة كاظم الساهر.. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

تصرف غير متوقع من عروس بعد وفاة والدتها يوم زفافها.. شاهد ماذا فعلت

غضب بين السعوديين بعد ظهور فتاة شبه عارية في شوارع جدة.. والشرطة تلاحقها

محمد فضل يرد على جماهير الأهلى: محدش علم عليا.. وقرار التأجيل أمنى

قتلوا المتولى يا رجالة.. أهالى قرية تلبانة يشعلون النيران فى منزل ربة منزل بـ الدقهلية بعد تعذيب عامل.. فيديو وصور

قرار صارم من مرتضى منصور ضد نجوم الفريق بسبب إنستجرام

سيدة تستغيث بشرطة المنوفية لإنقاذ معزة .. والنتيجة تتحقق في دقائق

بعد العدوان التركي.. أردوغان يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

تحرك جديد من الأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي.. تفاصيل

لحظة هبوط طائرة أمير الكويت في بلاده برفقة المقاتلات الحربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة اوف شولدر... منى زكى تثير الجدل مجددا بـ إطلالة جريئة.. شاهد

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

حادث مؤسف.. مصرع سائح بريطاني غرقًا أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى .. شاهد