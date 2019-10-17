التصديري للجلود يعلن استضافة مصر معرضا دوليا في يونيو المقبل.. والمغربي: 190 مصنعا يعمل بالروبيكي.. وحجم الإنتاج ارتفع إلى 40%

المغربي:

190 مصنعا تعمل بالروبيكى بشكل كامل.. وحجم الإنتاج ارتفع إلى 40% صناعة الجلود في مصر أصبحت أحد التوجهات الرئيسية للدولة المعرض الأفريقى الدولى يمثل خطوة هامة نحو وضع مصر علي خريطة المعارض العالمية للمنتجات الجلدية









أعلن المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة عن إدارة الروبيكى، أن مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس لإعلان تنظيم مصر لهذا المعرض الهام، وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن إدارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود وجمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس.





وقال المغربي إن المعرض يعد الاول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة إفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرًا الي ان المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الإقليمي والعالمي.





وأشار المغربي إلى أهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة، مشيرا الي ان المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض.





وقال "المغربي" إن مشروع الروبيكي مدينة صناعية مكتملة بتكنولوجيا ايطالية، وتشمل مشروعات تتعلق بصناعة الجلود بكافة مراحلها ويعمل حاليًا 190 مصنع بشكل كامل، وحجم إنتاج الروبيكي ارتفع 30 إلي 40% قياسًا على حجم الإنتاج في منطقة مجرى العيون.





وأضاف المغربى، خلال حديثه بمؤتمر إعلان تنظيم المعرض الإفريقي الدولي للجلود شهر يونيو 2020 المقبل مساء اليوم الأربعاء ، أنه سيتم تدشين مصنع عالمي للصناعات التكميلية في مدينة الروبيكي.





وأشار إلى دعم كبير من القيادة السياسية للمشروع والانتقال من مجرى العيون إلي هذه المدينة خلال عامين ونصف فقط، فى حين تأخر الانتقال للمشروعات لسنوات طويله.





أكد رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، ان صناعة الجلود في مصر اصبحت احد التوجهات الرئيسية للدولة بهدف سد احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الي جانب زيادة الناتج الومحلي وزيادة معدلات التصدير والعملات الاجنبية.





ولفت الي ان استغلال الاسم التجاري للمعرض الاسيوى الدولى للجلود APLF والذي يقام سنويا بهونج كونج سيسهم في نجاح معرض الجلود الافريقي الدولي علي المستويين الاقليمي والعالمي.





واضاف المغربي ان مدينة الروبيكي تعد احدي المدن الرائدة لانتاج الجلود بالشرق الاوسط بحجم انتاجية يصل الي 150 مليون قدم مكعب سنويًا، مشيرا الي ان المدينة تعد التجمع الصناعي البيئي الاكبر في قارة افريقيا والشرق الاوسط المتخصص في صناعة الجلود طبقًا للمعايير والاعتبارات العالمية ,





واوضح ان المشروع مقام علي ثلاث مراحل بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية، مشيرًا الى ان الهدف الرئيسى من انشاء هذا المشروع الضخم هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية بهدف الوصول الى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى .





من جانبه قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود ان المعرض الإفريقى الدولى يمثل خطوة هامة نحو وضع مصر علي خريطة المعارض العالمية للمنتجات الجلدية، مشيرا الي ان قطاع الجلود في مصر قادر علي المنافسة بالاسواق العربية والافريقية والاوروبية.





ولفت الي ان المعرض سيتضمن مشاركة متميزة من جانب الدول الافريقية حيث يسهم في زيادة الصادرات للمنتجات الجلدية المصرية للسوق الافريقي الضخم، مشيرا الي انه تم عمل حملات ترويجية للمعرض بكافة الدول الافريقية.





وبدوره أكد هانى خفاجى مدير شركة انفورما ماركتس ان معرض الجلود الافريقى الدولى يعد الأول في قارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان المعرض مدعوم من المعرض الاسيوى الدولى للجلود والذى يعد المعرض الرائد في العالم لتجارة الجلود والذى تقوم شركة انفورما ماركتس بتنظيمه سنويًا بهونج كونج منذ أكثر من 30 عامًا.





وأضاف ان المعرض يعد منصة دولية سنوية تغطى سلسلة التوريد الكاملة لصناعة الجلود بقارتى افريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان المعرض سيجعل من مصر محورًا تجاريا يربط المستثمرين والمصنعيين والموزعين بدول المنطقة.



