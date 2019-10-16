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أخبار العالم

صدمة لـ ترامب.. مجلس النواب يدين بأغلبية ساحقة قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه على الرغم من الانقسامات الصارخة بشأن مطالبة الديمقراطيين بمساءلة وعزل ترامب (الجمهوري)، اجتمع الحزبان واتفقوا على قرار غير ملزم بأغلبية 354 صوتا، مقابل 60.

ونص القرار على معارضة النواب سحب القوات الأمريكية من سوريا مشددا على إجبار تركيا على وقف عملها العسكري في سوريا.

ويشعر الكثيرون بالقلق من قيام داعش بإحياء نفسه بينما تهاجم القوات التركية الأكراد السوريين الذين يحتجزون المتطرفين.

ووصف الجمهوريون انسحاب القوات بأنه "كارثي" و "نكبة". وانتقد الديمقراطيون ترامب مباشرة ، حيث قال النائب سيث مولتون إن ترامب "اتخذ جانب الدكتاتوريين والجزارين".
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