النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على قرار يدين انسحاب ترامب من سوريا

صوت مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة لإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، في تجسيد رسمي للمواقف الحادة للحزبين الديمقراطي والجمهوري ضد السياسة الخارجية المثيرة للجدل لإدارة ترامب.





وينص القرار، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس، الأربعاء، على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".





ودعا القرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأمريكي في المجتمعات الكردية السورية.





ويعد هذا القرار المشترك بمثابة أول إدانة للكونجرس لقرار ترامب، الذي اعتبر معارضون أنه منح الضوء الأخضر للقوات التركية لغزو شمال سوريا ومهاجمة القوات الكردية.





وبعد تصويت النواب بأغلبية 354 صوتا مقابل 60 صوتا على تمرير القرار غير الملزم، أعلن عضو مجلس النواب مايكل مكول، طرح حزمة عقوبات على تركيا بشأن التوغل في سوريا.



