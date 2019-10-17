فى 3 أيام.. احمِ طفلك من الإصابة بالالتهاب السحائى بكوب من هذا المشروب

كشف موقع Webmd ، عن أسباب حدوث عدوى الالتهاب السحائي ، يحدث المرض نتيجة لعدوى فيروسية، وأبرز أعراض المرض حدوث ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام وشعور الطفل بصداع حاد وألم شديد فى الرأس والرغبة المستمرة في القيء وعدم القدرة تماما على التركيز.



ووفقا لما نشره الموقع أن "هناك عدة طرق للوقاية "



أخذ المصل المضاد للعدوى ،الحرص على النظافة الجيدة وغسل اليدين بشكل مستمر خاصة قبل تناول الطعام والشراب لتجنب انتقال العدوى ،وعدم مشاركة الطعام أو المشروبات أو الأواني مع الغير ، وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالغير، خاصة أنها قد تتسبب في انتقال عدوى ومنها الالتهاب السحائي.



ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أخصائى الأطفال وحديثي الولادة على وصفة طبية علينا إعطائها للأطفال وهي عبارة عن رفع جهاز المناعة لطفلك فى خلال 3 أيام .



الابتعاد عن الطعام المصنع والملوث ،لاحتوائه على البكتيريا والفيروسات ،وبالأخص السكر المصنع فهو يعتبر بمثابة أسوأ الأطعمة المصنعة .



وصفة طبية تقي طفلك من الالتهاب السحائي فى 3 أيام :



3 معالق قرفة كبار ناعمة و مغربلة



ربع كيلو عسل نحل



طريقة عمل وصفة طبيعية لوقاية الطفل من الالتهاب السحائي :



تقلب القرفة على عسل النحل جيدا ويأخذ منها معلق كبيرة صباحا ومساء تقي الطفل من الالتهاب السحائي خلال ثلاث أيام وذلك بسبب أنها ترفع لدية المناعة .



يمكن إضافة نصف كوب ماء وليمونة على معلقة عسل بالقرفة كبيرة ،ويتم شربه .