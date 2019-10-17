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رياضة

دونجا: لا بديل عن الانتصار على حرس الحدود

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد محمود عبد العاطى ارتكاز الإسماعيلى أنه لابديل عن الانتصار فى مواجهة حرس الحدود الجمعة القادم من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدورى.

ويستضيف الدراويش منافسه حرس الحدود يوم الجمعة القادم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

وأضاف دونجا :”الانتصار على الفريق العسكرى والذى يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية ، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وقال محمود عبد العاطى " دونجا" :” أتطلع للمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق مزيد من الانتصارات واعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الالقاب”.
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