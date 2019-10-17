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أخبار العالم

نزوح أكثر من 300 ألف كردي.. أبرز نتائج العدوان التركي على سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
نزوح أكثر من 300
نزوح أكثر من 300 ألف كردي .. نتائج العدوان التركية على سوريا
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سمر صالح
نزح أكثر من 300 ألف مدني كردي في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عمليتها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وذلك وفقا لاحصائية صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني فى حلب ومنطقة تل أبيض بالرقة في شمال البلاد.
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