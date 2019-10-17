نزوح أكثر من 300 ألف كردي.. أبرز نتائج العدوان التركي على سوريا

نزح أكثر من 300 ألف مدني كردي في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عمليتها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وذلك وفقا لاحصائية صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني فى حلب ومنطقة تل أبيض بالرقة في شمال البلاد.