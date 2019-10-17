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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 300 ألف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 13 عاملاً بالأردن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت جميعها 11 ألفا و167 دينارا أردنيا أي ما يوازي 300 ألف و925 جنيها مصريا تقريبا.
وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة الوزارة للشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال الذي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "رشاد. أ" ضد "فؤاد.ع. م" بصرف راتبه وقدرة 400 دينار، واستلامه جواز سفره، وحصول العامل "عماد.ع" علي 100 دينار من كفيله "جوزيف. أ"، والعامل "هشام.ع" علي 150 دينارًا وجواز سفره ، من كفيله "عادل.س"، كما حصل "البدري .ع" علي 385 دينارًا راتبه وبراءة ذمة من كفيلة "محمد .أ".

كما حصل كل من "محمود. ر" علي راتب 6 أشهر بإجمالي ٢٦٥٠ دينارًا ، والمرسي .أ.أ" علي ١١٥٠دينارًا ، و"عادل. ن" علي ٦٢٠ دينارًا وجواز سفرة وتصريح بقيمة المبلغ ، وحصل العامل "محمد .أ" علي مبلغ ١٨٠٠ دينار تم تقسطها علي دفعات كل دفعة 200 دينار، كما حصل "محمد.ز" علي 600 دينار وجواز سفرة. 

وحصل "إبراهيم.ع"، و"عبيد.س.أ"، و"سعيد.أ" ، و"أحمد.ع"، و"إسلام.س"، و"غريب.ج" ، و"ممدوح.م"، و"حمدي.م" علي جوازات سفرهم وبراءة ذمة من كفلائهم .

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم "رضا.م.أ" بقيمة ٤٣٩ دينارًا، والمرحوم "السيد.م.ع" بقيمة ٧١٨ دينارًا، وصرف ضمان للمواطن "محرز.ن.أ" مبلغ ٤٣٥ دينارًا، وضمان للمواطنة "نعيمه.أ.ع" كدفعة وحدة بقيمة ١٦٩٠ دينارًا.
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