بالتعاون مع تحيا مصر.. الأورمان: إعادة إعمار 210 منازل متهالكة في القرى الأكثر احتياجا

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون الثالث مع صندوق تحيا مصر في مجال اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا فى محافظة بني سويف، أثمر اعادة إعمار 210 منازل متهالكا وهى قرى العواونه وميانه وشاويش ومعصره مركز أهناسيا، وقريتي زرابي الحيبه ونجع حمد مركز الفشن، وقرية الشيخ خطاب مركز سمسطا فى محافظة بني سويف.
وأشار فؤاد خلال كلمته في احتفالية صندوق تحيا مصر بمحافظة بني سويف بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع اعمار ٢٨٨٥ منزلا في ١٠٠ قرية في ١٢ محافظة وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا الى أن الاحتفال الرئيسي اليوم بقرية معصره نعسان مركز اهناسيا نموذج من القرى تم اعادة اعمارها ضمن 42 قرية ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل رفع كفاءة عدد (2885) منزلا موزعه على (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه.