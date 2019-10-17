بالتعاون مع تحيا مصر.. الأورمان: إعادة إعمار 210 منازل متهالكة في القرى الأكثر احتياجا

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون الثالث مع صندوق تحيا مصر في مجال اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا فى محافظة بني سويف، أثمر اعادة إعمار 210 منازل متهالكا وهى قرى العواونه وميانه وشاويش ومعصره مركز أهناسيا، وقريتي زرابي الحيبه ونجع حمد مركز الفشن، وقرية الشيخ خطاب مركز سمسطا فى محافظة بني سويف.



