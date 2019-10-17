اخبار التعليم.. 3 جامعات مصرية تدخل تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا.. رفضت الإغراءات.. كواليس إحباط محاولة خطف رضيع بمستشفى سيد جلال

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
رفضت الإغراءات.. كواليس إحباط محاولة خطف رضيع بمستشفى سيد جلال
تعرف على شروط الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة
الخشت: جامعة القاهرة تتصدر 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر
التعليم تعلن عن الفائزين فى مسابقة فنى مبتكر 2019 لطلاب التعليم الفني
بعد مرور 3 أعوام.. إطلاق اسم بطل الصاعقة محمد سمير على مدرسة بالدقهلية.. صور
فاروق الباز وعبد المنعم سعيد في جامعة القاهرة الأسبوع المقبل
3 جامعات مصرية تدخل تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا
قفزت 150 مركزا دفعة واحدة.. جامعة القاهرة على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر
قبل زيارة وزير التعليم العالي.. تعرف على كليات جامعة الدلتا
تعليمات عاجلة لجميع المدارس لحماية الطلاب من انتشار الأمراض المعدية
التعليم: ننسق مع الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي
التلاميذ بخير.. محافظ القليوبية: لا صحة لوجود حالات مصابة بالتهاب السحائي
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
رفضت الإغراءات.. كواليس إحباط محاولة خطف رضيع بمستشفى سيد جلال
تعرف على شروط الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة
الخشت: جامعة القاهرة تتصدر 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر
التعليم تعلن عن الفائزين فى مسابقة فنى مبتكر 2019 لطلاب التعليم الفني
بعد مرور 3 أعوام.. إطلاق اسم بطل الصاعقة محمد سمير على مدرسة بالدقهلية.. صور
فاروق الباز وعبد المنعم سعيد في جامعة القاهرة الأسبوع المقبل
3 جامعات مصرية تدخل تصنيف التايمز العالمي في قطاع الهندسة والتكنولوجيا
قفزت 150 مركزا دفعة واحدة.. جامعة القاهرة على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر
قبل زيارة وزير التعليم العالي.. تعرف على كليات جامعة الدلتا
تعليمات عاجلة لجميع المدارس لحماية الطلاب من انتشار الأمراض المعدية
التعليم: ننسق مع الصحة لتطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي
التلاميذ بخير.. محافظ القليوبية: لا صحة لوجود حالات مصابة بالتهاب السحائي