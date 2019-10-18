بحضور 50 ألف مشارك.. وجوه مصرية تضيء معرض السفر العالمي بـ لندن

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى أن سوق السفر العالمي بلندن 2019 المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل فرصة للعمل على نمو شريحة مصر السياحية من السوق العالمي للسياحة.



وأوضحت راندا العدوى فى تصريحات صحفية أن احتفالية سوق السفر العالمى "WTM" ستشهد حضور 50ألف مشارك بالإضافة إلى 5 آلاف شركة عارضة من 180 دولة حول العالم مشددة بضرورة الاستفادة القصوى للتواجد الضخم فى المعرض.



وتوقعت الخبيرة السياحية أن العام الجاري سيشهد معرض السفر العالمي WTM اهتماما خاصة بمنطقة الشرق الأوسط عبر المشاركة فى "منصة الإلهام" لشرح التجارب السياحية المختلفة من قبل المتخصصين من أبناء المنطقة لتكون تجربة ثرية.



ونصحت العدوى أن الترويج عبر الوجوه المصرية الوطنية يجب أن يضيء معرض السفر الدولي هذا العام بمشاركتهم كـ شخصيات لها ثقل دولى فى كافة المجالات ليكونوا أيقونة ورمزا يجسد المصريين ودوليا وعنصرا جديد ليضيف القوة لـ الجناح المصرى المشارك فى المعرض.



وأشارت إلى أن القطاع السياحى يعد من أكبر المساهمين فى التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 حيث يتيح العديد من فرص العمل ويزيد من مشاركة المرأة فى السوق وفى إطار ذلك علينا دعم صناعة السياحة فى مختلف المحافل الدولية واستغلال الفرص السانحة لجذب شرائح سياحية ذات الإنفاق العالي.