القوات التركية تنتهك وقف إطلاق النار وتقصف مناطق مدنية شمال سوريا

اتهم مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة تركيا بقصف مناطق مدنية انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا.



وأضاف أنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال، استمرت الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين و التجمعات المدنية.



وقال إن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين.



وسُمع دوي القصف عبر الحدود بين البلدين صباح اليوم الجمعة على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.