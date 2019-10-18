نقدم لكم طريقة عمل البصارة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب:

1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة

2 بقدونس

2 شبت

2 كزبرة

2 بصل

10 فص ثوم

ملح وكمون للبصل

2 بصل احمر جوليان

زيت ذرة

دقيق دقيق للتقلية

2 ملعقة ثوم مفروم

4 ملعقة كزبرة ناشفة

زيت - كمون



طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب:

* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل

* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول

* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا

* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر، وتغرف وتزين بالبصل المحمر.