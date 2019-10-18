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طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:36 م
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل البصارة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب:
1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة
2 بقدونس
2 شبت
2 كزبرة
2 بصل
10 فص ثوم
ملح وكمون للبصل
2 بصل احمر جوليان
زيت ذرة
دقيق دقيق للتقلية
2 ملعقة ثوم مفروم
4 ملعقة كزبرة ناشفة
زيت - كمون

طريقة عمل البصارة للشيف أميرة شنب:
* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل
* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول
* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا
* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر، وتغرف وتزين بالبصل المحمر.
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