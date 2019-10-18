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فن

بـ أزرق لامع.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة ساحرة فى عمان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:31 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو جديدا للفنانة سميرة سعيد تظهر فيه وهي تستعد للدخول على المسرح لإحياء حفلها الغنائي فى مسقط بعمان.

وخطفت سميرة سعيد الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أزرق طويلا تميز الجزء العلوى من التصميم بأنه مرصع بالتطريزات اللامعة، أما الجزء السفلى مصنوع من قماش التل.

واعتمدت سميرة سعيد على تسريحة شعر مميزة ومكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

وعلقت الفنانة سميرة سعيد قائلة: "استعدادات الحفل الثانى بعد قليل" لاقت اعجاب متابعيها.

يذكر أن سميرة سعيد تشارك فى برنامج "ذا فويس" والذى يضم أيضا فى لجنة تحكيمه كل من محمد حماقى وراغب علامة واحلام.
بـ أزرق لامع.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة ساحرة فى عمان
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