تيجانا ويحيى وشيكابالا يحيون ذكرى الأربعين للطفل أدهم الكيكي |صور

حرص اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، وطارق يحيي نجم الكرة السابق بالنادي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا كابتن الفريق الاول لكرة القدم ، على حضور ذكرى الاربعين، للطفل أدهم الكيكي ، مشجع الزمالك الذي وافته المنية اثر حادث اليم أثناء توجهه لمشاهدة مباراة ناديه أمام الأهلي بكأس السوبر المصري والتي أقيمت بملعب برج العرب الشهر الماضي.



وقام تيجانا بالتواجد مع والد أدهم والتحدث معه ومواساته، ناقلا له مواساة مجلس الادارة له برئاسة المستشار مرتضي منصور وجميع الاعضاء، واستعداد المجلس بالكامل لتقديم كامل الدعم له وللاسرة.



كما قام شيكابالا بالجلوس مع والد الفقيد والتحدث اليه ناقلا له تعازيه وجميع اللاعبين علي فقدان أدهم ، وأن جميع اللاعبين كانت لديهم الرغبة في الحضور ولكن ظروف لقاء الغد للفريق امام المقاولون العرب والدخول في معسكر مغلق حال دون اتمام ذلك ، مؤكدا له الدعم الكامل منه ومن الفريق.



وأقيم سرادق الأربعين للكيكي، بأحد المساجد الكائنة بمنطقة ميدان لبنان بمحافظة الجيزة، حيث حرص علي الحضور أيضا العديد من جماهير الزمالك ، لمواساة والد اللاعب.