كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه صلى استخارة قبل الرحيل عن ناشئي الأهلي.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صليت استخارة قبل الرحيل عن الأهلي لأنني لم أكن مرتاحا بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى".
وأكمل: "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".
وأضاف: "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبطا بعقد ولم أحترمه، لكنني استغليت الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صليت استخارة قبل الرحيل عن الأهلي لأنني لم أكن مرتاحا بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى".
وأكمل: "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".
وأضاف: "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبطا بعقد ولم أحترمه، لكنني استغليت الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".