كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه صلى استخارة قبل الرحيل عن ناشئي الأهلي.‏



وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صليت استخارة قبل ‏الرحيل عن الأهلي لأنني لم أكن مرتاحا بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى".‏



وأكمل: "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني ‏كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".‏



وأضاف: "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبطا بعقد ولم أحترمه، لكنني استغليت ‏الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".‏

