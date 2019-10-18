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رياضة

كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:46 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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حسن العمدة
أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه صلى استخارة قبل الرحيل عن ناشئي الأهلي.‏

وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "صليت استخارة قبل ‏الرحيل عن الأهلي لأنني لم أكن مرتاحا بالعودة لفريق الشباب مرة أخرى".‏

وأكمل: "بعدما عدت لكأس العالم للشباب مع ضياء السيد، الأهلي تعاقد مع عمر بسام وفعل عقد احتراف، في حين إني ‏كنت أعود مرة أخرى لفريق الشباب".‏

وأضاف: "لم أهرب، فكان لدي عقد يربطني بالنادي، وهذه الكلمة تقال إذا كنت مرتبطا بعقد ولم أحترمه، لكنني استغليت ‏الفرصة وبصيت لمصلحتي مثل أي إنسان في الدنيا".‏
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