Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكا: عبد الستار صبري محبوب جدًا في البرتغالي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
عبد الستار صبري
عبد الستار صبري
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، أن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، يحظى بشعبية كبيرة في البرتغال.

وقال كوكا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "معظم الجماهير عندما قابلتني في البرتغال خلال بداية مسيرتي مع براجا كانوا دائمًا يرددون صبري صبري، وعندما أحضر لي أحدهم صورة وجدته عبد الستار صبري نجم المنتخب السابق".

وواصل أن عبد الستار يحظى بشعبية كبيرة خاصة وأنه كان يلعب في بنفيكا البرتغالي، حيث إن هذا الفريق في البرتغال مثل الأهلي والزمالك في مصر.

ولفت إلى أن الجماهير أيضًا كانت تسأله عن مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق خاصة وأنه احترف لفترة في الدوري البرتغالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالقلوب والعلم .. زوجة عمرو دياب تنشر صور مظاهرات لبنان

مي كساب تظهر على الهواء في شهرها التاسع وتعلق: ممكن أولد دلوقتي

تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة حبس الطفلة هيام في مدرسة

ربنا يخليكى لينا.. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة مع والدتها

حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة

اخبار الرياضة.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119.. كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها

فستان أحمر محتشم.. بيونسيه تتألق في جلسة تصوير جديدة