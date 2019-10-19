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أخبار العالم

جرائم الاحتلال.. النار على 4 فلسطينيين واستهداف صيادين غزة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
النار على 4 فلسطينيين
النار على 4 فلسطينيين وإستهداف صيادين غزة
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سمر صالح
أصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب 4 من فلسطينيين شرق جباليا، ما ادى لاصابة احدهم بجراح نقل على اثرها الى المستشفى الاندونيسي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الاعلان عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.

ونقل موقع i24NEWS العبري عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الشبان الأربعة كانوا ينوون التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الجيش بعد إطلاق النار عليهم قرب السياج الفاصل شرق جباليا، وصفت حالة أحدهما بالحرجة.
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