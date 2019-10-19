تفاوت أسعار عسل النحل تعود لتوفره أو ندرته.. منظم المهرجان الدولي يكشف أسرارا لأول مرة

قال دكتور محمود حسن " منظم المهرجان الدولي الأول لعسل النحل"، إن فكرة المهرجان بدأت من 2017 عندما حالفني الحظ فى تنظيم مؤتمر اتحاد النحالين العرب واتحاد نحالين البحر المتوسط بشرم الشيخ فى مصر الذى كان ينظمه اكتر من 22 دولة .



وأضاف محمود حسن، فى حواره فى برنامج "صباح الورد " على قناة "TEN"، أن مصر أكبر دولة تنتج العسل فى المنطقة بواقع 30 الف طن سنويًا على عكس استهلاك المواطن المصرى .



وأشار منظم المهرجان الدولي الأول لعسل النحل: "ان جو مصر من اكثر الدول تناسبًا لإنتاج العسل طوال السنه، مضيفًا أن مصر تمتلك الأسواق إلى جانب فرص تصدير كبيرة.



وتابع أن برأسه المهندس فتحى بحيرى تم طرح فكرة الوعى لدى المصريين لأهمية العسل .



واكد ان من أهداف المهرجان الإقبال على الصناعة فى مصر وجذب الشباب الصغار والأطفال لتلك الصناعة، وهناك ما يسمى "بالنحال الصغير "لتدريب الأطفال من سنه 5 الى 15 سنه فى التعامل مع الخلايا وكيفيه إستخلاص العسل منها .



وتابع ان هناك 25 الف أسرة تعمل فى إنتاج العسل سواء فى الدلتا او الصعيد , مشيرًا الى ان وزارة الزراعة تعد قاعدة بيانات للنحالين بعد ترخيص المناحل .



واردف ان تسميه العسل تعود للحقل الذي يتغذى منه النحل مثل عسل البرسيم وحبه البركه، مؤكدًا ان إعطاء النحل "مياه وسكر " لايعد غشًا تجاريًا مبررًا ان المربى بالسكر والحلاوة بالسكر .



واضاف ان تفاوت أسعار العسل تعود لتوفيره اوندرته, مضيفًا ان الفروق بين أواع العسل ليست كبيرة جدًا .