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أخبار البلد

اليوم.. استمرار معرض العقارات بمركز مصر للمعارض الدولية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
يستمر اليوم السبت فعاليات اليوم الثالث لمعرض «نكست موف مصر» العقاري بالقاهرة وتستمر الفعاليات حتى العاشرة مساء بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد اليوم الثاني للمعرض اقبالًا واهتمامًا واسعًا من قبل فئات الدخل المتوسط والشباب والمستثمرين المهتمين بالاستفادة من فرص الاستثمار والعروض الحصرية التي تقدمها الجهات العارضة لزوار المعرض.

وبمشاركة 30 جهة عارضة من أبرز شركات التطوير العقاري من داخل وخارج مصر، تقدم منصة «نكست موف مصر» فرصًا عروضًا مثالية للباحثين عن شراء المنزل الأول لهم أو الراغبين في اقتناء منازل العطلات، تشمل طيف واسع من المشاريع الجديدة والمجمعات السكنية الخضراء في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر.
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