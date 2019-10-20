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فن

بسبب نكتة نجيب ساويرس.. نجوم لبنان ينتفضون غضبا ضد رجل الأعمال

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
نيكول سابا - نجيب
نيكول سابا - نجيب ساويرس
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شروق ابراهيم
اجتاحت حالة من الغضب موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بسبب تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، أو بمعنى أدق نكتة، تتحدث عن أن هناك رجلا كان يشاهد التظاهرات اللبنانية، وقام بتغيير المحطة على الحرب اليمنية بمجرد مجيء زوجته، إشارة منه إلى جمال اللبنانيات في التظاهرات والاحتجاجات اللبنانية الجارية حاليا.

واستشاط عدد من نجوم الفن اللبناني غضبا ضد هذه التغريدة التي وصفها نجيب ساويرس بـ "نكتة اليوم".

علق رامي عياش قائلا: "صديقنا السيد نجيب ساويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك ازالة التغريدة".

أما نيكول سابا فكتبت "‏والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب أنو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ بإحساس شعبها.‎#نكتك_بايخة ‎#عيب".

ورد عليها نجيب ساويرس قائلا: "‏إحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق، وبنضحك على مشاكلنا، وحكومتنا، وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول، والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابى".

يذكر أن نجيب ساويرس نشر نكتة تقول: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".
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