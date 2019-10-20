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أخبار العالم

مفاجأة.. انسحاب جميع مقاتلي سوريا الديمقراطية من الحدود التركية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جميع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحبوا بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.

وقالت الوكالة إن جميع أحياء مدينة رأس العين أصبحت تحت سيطرة المليشيات التركية بعد إخلائها من قبل الأكراد.

وأوضحت "سبوتنيك" أن قوات "قسد" استطاعت إخراج جميع جرحاها ومصابيها من مشفى مدينة "رأس العين" باتجاه مشافي القامشلي بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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