محيي إسماعيل: أنا أفضل فنان في جيلي والرئيس السادات كان فاكر عندي صرع

قال الفنان محي اسماعيل إنه أفضل فنان جيله نظرا للموهبة الفنية التي يتمتع بها والتي أهلته لخوض أصعب الأدوار في أعماله الفنية .



أضاف في تصريح لصدى البلد : جسدت الأدوار الصعبة المركبة التي بها صراعات نفسية لدرجة أن الجمهور أعتقد أنني مريض نفسيا ولكن هذا أسعدني ، فانا قدمت أدوار أثبتت أنني أهم نجوم جيلي.



تابع : الرئيس السادات كان يعتقد أنني مريض " بالصارعة " ولكن عندما طلب تكريمي عن فيلم " الأخوة الاعداء " طلبت منه شقة لانني كنت أعيش في بانسيون وبالفعل أعطي لي وهذا الأمر لا أستطيع أن أنساه .



من ناحية اخري اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط النجم الكبير محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 35 والتي انطلقت في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر .



الفنان محيى إسماعيل نال من قبل الكثير من الجوائز من أبرزها جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر 1975م، وجائزة أحسن ممثل سينمائي عن فيلم "الأخوة الأعداء" من وزارة الثقافة في نفس العام، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "إعدام طالب ثانوي" 1982م، بالإضافة إلى جائزة الإبداع السينمائى من الجاليات العربية بنيويورك 2003م وإلى جانب التمثيل أثبت أنه أديب ومبدع من خلال مجموعة من الروايات، كان أشهرها على الإطلاق رواية "المخبول" التي تم ترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبية، كما أثنى عليها العالم المصرى الراحل "أحمد زويل" الذي قال عنها "رواية تستحق الاهتمام".

