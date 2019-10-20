Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محيي إسماعيل: أنا أفضل فنان في جيلي والرئيس السادات كان فاكر عندي صرع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:38 م
محي اسماعيل
محي اسماعيل
Advertisements
شيري نبيل
قال الفنان محي اسماعيل إنه أفضل فنان جيله نظرا للموهبة الفنية التي يتمتع بها والتي أهلته لخوض أصعب الأدوار في أعماله الفنية .

أضاف في تصريح لصدى البلد : جسدت الأدوار الصعبة المركبة التي بها صراعات نفسية لدرجة أن الجمهور أعتقد أنني مريض نفسيا ولكن هذا أسعدني ، فانا قدمت أدوار أثبتت أنني أهم نجوم جيلي.

تابع : الرئيس السادات كان يعتقد أنني مريض " بالصارعة " ولكن عندما طلب تكريمي عن فيلم " الأخوة الاعداء " طلبت منه شقة لانني كنت أعيش في بانسيون وبالفعل أعطي لي وهذا الأمر لا أستطيع أن أنساه .

من ناحية اخري اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط النجم الكبير محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ 35 والتي انطلقت في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر .

الفنان محيى إسماعيل نال من قبل الكثير من الجوائز من أبرزها جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر 1975م، وجائزة أحسن ممثل سينمائي عن فيلم "الأخوة الأعداء" من وزارة الثقافة في نفس العام، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "إعدام طالب ثانوي" 1982م، بالإضافة إلى جائزة الإبداع السينمائى من الجاليات العربية بنيويورك 2003م وإلى جانب التمثيل أثبت أنه أديب ومبدع من خلال مجموعة من الروايات، كان أشهرها على الإطلاق رواية "المخبول" التي تم ترجمتها إلى عدد من اللغات الأجنبية، كما أثنى عليها العالم المصرى الراحل "أحمد زويل" الذي قال عنها "رواية تستحق الاهتمام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محيى إسماعيل عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية السينمائى

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

علي عبد العال لـ مرتضى منصور: سأطالب النواب بتكريمك في المجلس.. تفاصيل

فيديوجراف| الطبقة البيضاء على اللسان وعلاقتها بالكلى

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين