خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

قال الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن مرتضى منصور لم يتدخل في قرار تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في القمة 119.





وأقسم الغندور خلال البث الحي الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "قسمًا بالله أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لم يتدخل في أزمة تأجيل مباراة الزمالك وكل ما تم هو بقرار من الأمن".





وأضاف الغندور أن الزمالك خاض مواجهة المقاولون العرب، بأمر من الأمن ولم يكن للمستشار مرتضى منصور أي تدخل في هذا، وأن منصور علم بقرار اتحاد الكرة بموعد مباراة المقاولون في تمام الساعة الواحدة صباحًا وانفعل بشدة، ولكن عندما علم بأن القرار أمني وافق بدون أي حديث.



