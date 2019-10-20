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رياضة

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:39 م
خالد الغندور ومرتضى
خالد الغندور ومرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن مرتضى منصور لم يتدخل في قرار تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في القمة 119. 

وأقسم الغندور خلال البث الحي الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "قسمًا بالله أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لم يتدخل في أزمة تأجيل مباراة الزمالك وكل ما تم هو بقرار من الأمن". 

وأضاف الغندور أن الزمالك خاض مواجهة المقاولون العرب، بأمر من الأمن ولم يكن للمستشار مرتضى منصور أي تدخل في هذا، وأن منصور علم بقرار اتحاد الكرة بموعد مباراة المقاولون في تمام الساعة الواحدة صباحًا وانفعل بشدة، ولكن عندما علم بأن القرار أمني وافق بدون أي حديث. 

وأشار الغندور إلى أن جمهور الزمالك وجمهور الأهلي متفهمون الأمر، ولكن جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل صنع من مرتضى منصور رجل أزمات وهو على عكس ذلك، هو يسير على الجداول والقرارات.
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