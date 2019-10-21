بقصد النصب والاحتيال.. حبس صاحب شركة لاستيلائه على أموال راغبي العمل بالخارج

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.



وكانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة لإلحاق العمالة باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة بالمعادى مقرًا للشركة عمله دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.



تم ضبطه حال تواجده بذات الشركة وبحوزته (أكلاشيه خاص بالشركة- كمية من الاستثمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى العمل بالداخل والخارج).



بمواجهته اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

