أحلى من المحلات .. حضرى كب كيك لأطفالك بمذاق غير متوقع

الكب كيك من الحلويات الشهية التى يحبها الكبار والصغار يمكنك تحضيرها فى مطبخك فى دقائق معدودة وبمذاق لن تتوقعيه إليك طريقة التحضير بالخطوات للشيف إلهام فتحى



مقادير لطريقة عمل كب كيك بالقهوة:



كوب ونصف دقيق

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

ملعقة ملح صغيرة

نصف كوب زبدة

3 بيضات

ملعقة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكو



طريقة عمل كب كيك القهوة:



-في المضرب الكهربائى قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر والملح ، ثم اخفقي الزبدة مع السكر



-في وعاء اخر، ثم ابدأي في وضع البيضة واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق وأضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر، وقلبيه جيدًا، ثم ضعي القهوة وأذيبيها في نصف كوب ماء ساخن وضيفيها للخليط



-استمري في الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وصبي الخليط في أكواب ومكنك وضع القليل من الشيكولاته المبشورة لمذاق مميز