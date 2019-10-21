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فن

بإطلالة كاجوال..عزة مجاهد تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
عزة مجاهد
عزة مجاهد
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محمد بدران
نشرت الفنانة عزة مجاهد بنت النجمة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت عزة مجاهد بإطلالة كاجوال ترتدى بنطلون اسود وجاكيت نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات الايجابية.

يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
بإطلالة كاجوال..عزة مجاهد تتألق في أحدث ظهور لها
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