بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون عن تأهيل ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019 وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب العام الماضي.



ودائما ما تشارك ديانا حامد، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019، إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوع بين الكاجوال والسهرة والملابس الرياضية.



وتختار ديانا حامد، ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر مع درجات مختلفة من أحمر الشفاه المناسب لإطلالتها.



وتعتمد ملكة جمال مصر للكون، على تسريحات شعر أنيقة وملائمة لها، وتقتني مجموعات بسيطة من الإكسسورات فلا تبالغ في إرتداءها.



واليكم 20 إطلالة تبرز جرئة وأناقة ديانا حامد.........

