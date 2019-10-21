Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
ديانا حامد
ديانا حامد
Advertisements
الآء حسن
أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون عن تأهيل ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019 وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب العام الماضي.

ودائما ما تشارك ديانا حامد، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019، إطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوع بين الكاجوال والسهرة والملابس الرياضية.

وتختار ديانا حامد، ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر مع درجات مختلفة من أحمر الشفاه المناسب لإطلالتها.

وتعتمد ملكة جمال مصر للكون، على تسريحات شعر أنيقة وملائمة لها، وتقتني مجموعات بسيطة من الإكسسورات فلا تبالغ في إرتداءها.

واليكم 20 إطلالة تبرز جرئة وأناقة ديانا حامد.........
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
بعد تتويجها ملكة جمال مصر للكون.. 20 إطلالة جريئة لـ ديانا حامد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصفر جذاب.. شاهد إطلالة كارول سماحة فى العرض الأول لفيلمها الجديد

هنا شيحة ويسرا اللوزي أبرزهن.. نجمات تألقن بالأبيض في مهرجان الجونة السينمائي

ما بين الكاجوال والكلاسيك.. 20 إطلالة أثارت الجدل لـ منة فضالي.. ما الأجمل؟

بـ ميكاب لايت.. سارة الشامي تتألق بقميص أبيض

بـ إطلالة أنيقة .. مي كساب تتألق برفقة منى الشاذلي

من أجمل ما كتبه الله لي.. أصالة تتألق برفقة أخيها بإطلالة ساحرة

ترشيحاتنا

أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد

مراهق في الـ70.. حبس مُسن اعتدى جنسيا على مريض نفسي أثناء جلسة علاج روحاني ببني سويف

إنقاذ الدائري من كارثة.. حريق هائل في سيارة محملة بـ 30 طن وقود في الجيزة

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر لك كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

Advertisements

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد