مغذي ومقوي.. طريقة عمل مشرب قرع العسل الساخن

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل "مشروب قرع العسل الساخن" المغذي والمقوي بمذاق لا يقاوم ،يجعل الجميع يقبل على تناوله.
مقادير مشروب قرع العسل الساخن :
قرع عسل
عود قرفة
فسدق
لبن
عسل
نشا
كريمة
طريقة تحضير مشروب قرع العسل الساخن :
* على النار يوضع اللبن والنشا والقرفة حتى الغليان
* ثم يضاف قرع العسل واللبن وقليل من الكريمة والعسل
* ويترك على النار حتى الغليان
* ويقدم ساخنا
مقادير مشروب قرع العسل الساخن :
قرع عسل
عود قرفة
فسدق
لبن
عسل
نشا
كريمة
طريقة تحضير مشروب قرع العسل الساخن :
* على النار يوضع اللبن والنشا والقرفة حتى الغليان
* ثم يضاف قرع العسل واللبن وقليل من الكريمة والعسل
* ويترك على النار حتى الغليان
* ويقدم ساخنا