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مغذي ومقوي.. طريقة عمل مشرب قرع العسل الساخن

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
مغذي ومقوي طريقة
مغذي ومقوي طريقة عمل مشرب قرع العسل الساخن
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل "مشروب قرع العسل الساخن" المغذي والمقوي بمذاق لا يقاوم ،يجعل الجميع يقبل على تناوله.

مقادير مشروب قرع العسل الساخن​ :

قرع عسل
عود قرفة
فسدق
لبن
عسل
نشا
كريمة

طريقة تحضير مشروب قرع العسل الساخن​ :

* على النار يوضع اللبن والنشا والقرفة حتى الغليان

* ثم يضاف قرع العسل واللبن وقليل من الكريمة والعسل

* ويترك على النار حتى الغليان

* ويقدم ساخنا
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