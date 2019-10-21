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تعليم

جامعة القاهرة تنتهي من تسكين 14 ألف طالب وطالبة بالمدن الجامعية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء إجراءات تسكين الطلاب والطالبات المغتربين والوافدين من مختلف المحافظات والجنسيات بالمدن الجامعية، موضحًا أنه تم تسكين 14 ألف طالب وطالبة بـ 5 مدن جامعية.

وهي المدينة الجامعية للطلاب بميدان الجيزة، والمدينة الجامعية للطلاب بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، حيث تم تسكين 11 ألفًا و500 من الطلاب القدامى و2500 من الطلاب الجدد المقبولين هذا العام بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة حريصة على توفير سُبل الإقامة والإعاشة المناسبة لطلاب المدن من خلال توفير أماكن إقامة على درجة كبيرة من الجودة، وتوفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل سبل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية، وتسكينهم بالمباني الأقرب للجامعة، وتوفير جميع الخدمات التي تكفل راحتهم.

ولفت إلى أن الجامعة أطلقت مع بداية العام الدراسي الحالي عدة مبادرات لطلاب المدن الجامعية، منها مبادرة أصدقاء المدينة تحت شعار "مدينتنا بيتنا"، لرفع كفاءات ومهارات طلاب المدن الجامعية، من خلال دورات تدريبية مختلفة ودمجهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية، ومبادرة "كرنفال المدينة" تحت شعار "مواهب بلا حدود"، بهدف النهوض بالطاقة الإبداعية لطلاب المدن الجامعية وقدراتهم، من خلال العديد من الأنشطة، مثل الانشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، والعزف، والتمثيل، وإلقاء الشعر، مع توافر الآلات الموسيقية والعازفين والمدربين المتخصصين في جميع المجالات الفنية.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، وتطبيق الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية في الوقت الذي قررنا فيه عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية سواء على مصروفات السكن أو التغذية، حيث يدفع الطلاب جزءً بسيطًا لا يُقارن بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الجامعة، وهو ١٦٠ جنيهًا للإقامة و١٨٥ جنيهًا للتغذية طوال الشهر للوجبات الثلاث، كما قرر إعفاء الطلاب من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من مصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى نظامي وانتساب.
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