Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غرفة المنشآت السياحية تشارك بوفد في بورصة لندن السياحية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تشارك غرفة المنشآت السياحية فى بورصة لندن السياحية WTM المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بوفد رفيع المستوى يضم كل من عادل المصرى رئيس الغرفة ، وشريف صادق عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، وذلك ضمن الوفد المصرى الرسمى المشارك فى البورصة.

من جهته، قال عادل المصري، رئيس الغرفة، إننا سنشارك فى الجناح المصرى تحت مظلة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك فى إطار حرص الغرفة على تنشيط السياحة الوافدة لمصر فى الموسم الشتوى المقبل 2019، وكذلك الموسم الصيفى 2020، ولتدعيم التحرك المصرى الرسمى والخاص لاستعادة الحركة السياحية لمصر بكامل قوتها مرة أخرى، فى ظل المؤشرات والإحصاءات التى تؤكد وجود إقبال على المناطق السياحية المصرية من قبل السائحين بجميع أنحاء العالم.

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الوفد سيستمر، فى تعريف الزوار والمستثمرين بنشاط سياحة المطاعم والمنشآت السياحية فى مصر، وتسليط الضوء على أكبر العلامات الدولية المتخصصة فى المطاعم والكافتيريات التى تضخ إستثماراتها عبر فروعها المنتشرة فى مصر.

ونوه إلى أن الجناح بالمعرض سيتضمن عرضًا شاملًا لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء أو المستثمرين الراغبين للدخول في مجال إقامة المنشآت السياحية، وكذلك مزايا المطاعم السياحية عن غيرها، والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية.

ولفت عادل المصرى، إلى أن الوفد سيعمل على بناء منصة وتعاون وجذب استثمارات جديدة لصناعة المأكولات والمطاعم، بجانب توفير فرصة للقاء هيئات السياحة ووكالات السفر، فى التعرف على الإتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميًا.

وأكد أن النتائج الإيجابية التي تشهدها السياحة المصرية حالياُ والتى قاربت من تحقيق حجم ما تم إنجازه فى عام 2010، يأتى نتيجة لجهود كثيرة سابقة من قبل القيادة السياسية وتحركها في كل الاتجاهات وتحسين الصورة عن مصر وكذلك جهود وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط والقطاع السياحي الخاص خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، إننا نهدف من هذه المشاركة التأكيد على أهمية السياحة المصرية ومقوماتها المفريدة والمتعددة، مشيرًا إلى أن المؤشرات كلها تشير إلى أن الموسم الشتوى هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السبعة الماضية، فى ظل تزايد حجم الطلب السياحي الإنجليزي على مصر ورغبة العديد من منظمى الرحلات ووكالات السفر البريطانية فى إرسال أفواج سياحية لمصر عبر رحلات الشارتر من السوق البريطانى لكل من الأقصر واسوان إلى جانب شرم الشيخ.

وأشار نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة،إلى أن الخطة التى تم وضعها من قبل الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية، وكذلك الإهتمام بالعنصر البشرى وأيضًا التأكد على أمن وأمان وسلامة الغذاء المصرى كلها عوامل تكون فى ملف الترويج لصناعة المطاعم المصرية، فضلًا عن ما يتم حاليًا من مراجعة وتحديث دقيقة لمنظومة معايير تصنيف المنشآت المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر.

وأكد عضو مجلس الإدارة، أن الغرفة حريصة على نقل كل ما تشهده صناعة الضيافة والمطابخ في العالم إلى أعضائها، مشيرًا إلى أن الوفد سيقوم بتصوير ما يتضمنه المعرض من أنشطة وإمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة، وذلك لبث هذا الفيلم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وصفحتها الرسمية على "فيس بوك"، لإطلاع الأعضاء على كل ما هو جديد في هذا النشاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس غرفة المنشآت السياحية: تسهيلات فى المواصفات الفنية لمطاعم الوجبات السريعة

شعبة السياحة بغرفة الإسكندرية التجارية تبحث فرص التعاون مع الإمارات

ترشيحاتنا

طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2019

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة ؟

أصالة تعترف بوجود خلاف مع طارق العريان.. وهذه هي التفاصيل

محمد يوسف يكشف حقيقة تصريحات لاسارتي الغاضبة تجاه الأهلي.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

حكم قتل الفئران بـ اللاصق.. الإفتاء توضح..فيديو

Advertisements

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. الجرأة عنوان إطلالات كيم كارداشيان

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور