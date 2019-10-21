غرفة المنشآت السياحية تشارك بوفد في بورصة لندن السياحية

تشارك غرفة المنشآت السياحية فى بورصة لندن السياحية WTM المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل بوفد رفيع المستوى يضم كل من عادل المصرى رئيس الغرفة ، وشريف صادق عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، وذلك ضمن الوفد المصرى الرسمى المشارك فى البورصة.



من جهته، قال عادل المصري، رئيس الغرفة، إننا سنشارك فى الجناح المصرى تحت مظلة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك فى إطار حرص الغرفة على تنشيط السياحة الوافدة لمصر فى الموسم الشتوى المقبل 2019، وكذلك الموسم الصيفى 2020، ولتدعيم التحرك المصرى الرسمى والخاص لاستعادة الحركة السياحية لمصر بكامل قوتها مرة أخرى، فى ظل المؤشرات والإحصاءات التى تؤكد وجود إقبال على المناطق السياحية المصرية من قبل السائحين بجميع أنحاء العالم.



وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الوفد سيستمر، فى تعريف الزوار والمستثمرين بنشاط سياحة المطاعم والمنشآت السياحية فى مصر، وتسليط الضوء على أكبر العلامات الدولية المتخصصة فى المطاعم والكافتيريات التى تضخ إستثماراتها عبر فروعها المنتشرة فى مصر.



ونوه إلى أن الجناح بالمعرض سيتضمن عرضًا شاملًا لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء أو المستثمرين الراغبين للدخول في مجال إقامة المنشآت السياحية، وكذلك مزايا المطاعم السياحية عن غيرها، والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية.



ولفت عادل المصرى، إلى أن الوفد سيعمل على بناء منصة وتعاون وجذب استثمارات جديدة لصناعة المأكولات والمطاعم، بجانب توفير فرصة للقاء هيئات السياحة ووكالات السفر، فى التعرف على الإتجاهات الحديثة لصناعة السياحة عالميًا.



وأكد أن النتائج الإيجابية التي تشهدها السياحة المصرية حالياُ والتى قاربت من تحقيق حجم ما تم إنجازه فى عام 2010، يأتى نتيجة لجهود كثيرة سابقة من قبل القيادة السياسية وتحركها في كل الاتجاهات وتحسين الصورة عن مصر وكذلك جهود وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط والقطاع السياحي الخاص خلال الفترة الماضية.



من جانبه قال شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ، نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة، إننا نهدف من هذه المشاركة التأكيد على أهمية السياحة المصرية ومقوماتها المفريدة والمتعددة، مشيرًا إلى أن المؤشرات كلها تشير إلى أن الموسم الشتوى هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السبعة الماضية، فى ظل تزايد حجم الطلب السياحي الإنجليزي على مصر ورغبة العديد من منظمى الرحلات ووكالات السفر البريطانية فى إرسال أفواج سياحية لمصر عبر رحلات الشارتر من السوق البريطانى لكل من الأقصر واسوان إلى جانب شرم الشيخ.



وأشار نائب رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض بالغرفة،إلى أن الخطة التى تم وضعها من قبل الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية للارتقاء بمستوى الخدمة السياحية، وكذلك الإهتمام بالعنصر البشرى وأيضًا التأكد على أمن وأمان وسلامة الغذاء المصرى كلها عوامل تكون فى ملف الترويج لصناعة المطاعم المصرية، فضلًا عن ما يتم حاليًا من مراجعة وتحديث دقيقة لمنظومة معايير تصنيف المنشآت المصرية لتتماشى مع المعايير الدولية لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر.



وأكد عضو مجلس الإدارة، أن الغرفة حريصة على نقل كل ما تشهده صناعة الضيافة والمطابخ في العالم إلى أعضائها، مشيرًا إلى أن الوفد سيقوم بتصوير ما يتضمنه المعرض من أنشطة وإمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة، وذلك لبث هذا الفيلم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وصفحتها الرسمية على "فيس بوك"، لإطلاع الأعضاء على كل ما هو جديد في هذا النشاط.