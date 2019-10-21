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توك شو

باحث فى الحركات المتطرفة: الإخوان والتنظيمات الإرهابية خرجوا من رحم واحد.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:12 م
صدى البلد
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توك شو
قال منير أديب منير، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، إن كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية خرجت من رحم واحد، مشيرا إلى أن هذا الرحم هو حركة الإخوان المسلمون لأسباب قد يكون هذا التنظيم هو الأقدم في النشأة.

وأضاف "منير" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن نشأة حركة الإخوان المسلمين الأولى كانت عام 1928، موضحا أنه من خلال هذا التنظيم خرجت عشرات التنظيمات الإقليمية وعابرة الحدود بمصر.

وأوضح أنه إذا أردنا أن نتحدث عن تنظيم قاعدة الجهاد فهو له علاقة وطيدة بحركة الأخوان المسلمين، لافتا إلى أن أسامة بن لادن اعترف فى تسجيل صوتى أنه كان من ضمنهم، مؤكدا أن الدكتور أيمن الذى يرأس هذا التنظيم قال فى كتاب خاص به إنه كان له علاقة بهم.

وأشار إلى أن تنظيم داعش له علاقة بالأخوان المسلمين، مضيفا أن الدليل من خلال أحد من تلك التنظيمات الذى ذكر أن خليفة داعش كان منهم، مضيفا أنهم يدعمون كل تلك الجمعيات والتنظيمات وكان ذلك واضح من خلال منصة رابعة العدوية التى كان يجلس بها كل تلك الجمعيات العنيفة والمتطرفة.
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