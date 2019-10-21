عروس بيروت .. ظافر العابدين: أنا رومانسي وهذه طبيعة علاقتي بزوجتى.. فيديو

الفنان السوري : لم أتوقع كل هذا النجاح

أنا رومانسي وهذه طبيعة علاقتى بزوجتى

لعبت فى الترجى التونسي..وموهبتي سبب شهرتي



نجاح المسلسل



وقال الفنان ظافر العابدين، إن مسلسل " عروس بيروت" لاقى نجاحا كبيرا فى العالم العربى كله، واحدث نقلة درامية فى الدراما العربية، لافتًا إلى أنه لم يكن متوقعا حجم النجاح الهائل الذى حققه المسلسل.



وأضاف أن سيناريو المسلسل جذاب بالإضافة إلى روح التعاون بين الممثلين أحد أسباب نجاح المسلسل، مشيرًا إلى أن المسلسل يتناول قضية رومانسية فريدة من نوعها، موضحا أن مسلسل عروس بيروت النسخة العربية للمسلسل التركى " عروس اسطنبول"، ولكنى لم أشاهد النسخة التركية أبدًا لكى أقدم الشخصية بأسلوبى الخاص.



وتابع ظافر العابدين، أنه يحضر لتصوير فيلم سينمائى بالتعاون مع أحمد السقا ومنى زكى، مؤكدًا أنه يشارك الآن فى مسلسل أجنبى أمريكى ومن المتوقع أن يتم عرضه قريبًا.



عروس بيروت



وقال الفنان ظافر العابدين، إن شخصية فارس فى مسلسل "عروس بيروت" قريبة من شخصيته جدًا، لافتًا إلى أن علاقة الحب بين أى زوجين يجب أن تكون راقية وتدل على الحب والود، مضيفا أن المشاهد العربي يحب أن يتابع المسلسلات الرومانسية، لكسر الروتين الذي يمر به يوميًا.



وأوضح ظافر العابدين، أنه تعلم اللكنة اللبنانية خصيصًا لكى يشارك فى مسلسل " عروس بيروت"، مؤكدًا أنه خضع لدروس يوميًا لمدة 7 ساعات يوميًا بالإضافة إلى مشاهدة العديد من المسلسلات اللبنانية باستمرار لكى يتقن اللكنة.



وتابع ظافر العابدين، أنا سعيد بمتابعة الجمهور للمسلسل، وأنه يجد نفسه فى بعض المشاهد به، موضحًا أن رد فعل الجمهور مفاجئة جدًا بالنسبة له، مضيفًا أن تركيبة الشخصيات بالمسلسل وطبيعة علاقة الإخوة ببعضهم وسيطرة الأم على العائلة هى أكثر ما يجذب الجمهور للمسلسل.



أنا رومانسى



قال الفنان ظافر العابدين، إنه نشط جدًا على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة " الانستجرام"، لافتًا إلى أنه شارك جمهوره مؤخرًا بإحدى صوره مع ملكة السويد أثناء مشاركته فى حدث فنى.



وأضاف الفنان ظافر العابدين، أنه كان ضيف فى منظمة السياحة للشباب، والتى تهدف فى تشجيع الشباب على اتخاذ قراراتهم وتوعيتهم، موضحا أنه شارك كضيف شرف فى الاحتفال الأخير لهم فى لبنان وكانت ملكة السويد من ضمن الحضور، مضيفًا أنه له جمهور عريق فى العراق.



وتابع ظافر العابدين، أن علاقتى مع زوجتى رومانسية جدًا، واهتم بها واتواصل معها وأسمع تفاصيل يومها واحاول حل مشاكلها، بالرغم من بعدى عنها بسبب ظروف العمل ولكنى احرص على الاتصال بها والحديث معها أكثر من مرة على مدار اليوم.



موهبتى أساس نجوميتى



قال الفنان ظافر العابدين، إنه كان لاعبا فى الترجى التونسي، قبل احترافه التمثيل، لافتًا إلى أنه وجد نفسه فى هاتين المهنتين، مؤكدًا انه وجد نفسه فى لعب الكرة والتمثيل.



وأضاف الفنان ظافر العابدين، خلال حديثه ببرنامج «القاهرة الآن»، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على فضائية «الحدث»، أنه مازال يمارس لعب الكرة على فترات، مشيرًا إلى أنه شعر بالإحباط بعد إصابته خلال لعبه الكرة وظل فترة طويلة محبط قبل دخوله العالم الفنى.



وأوضح أنه كان يبحث عن حلمه وطموحه وظل يسعى لتحقيق حلمه، مؤكدًا أن النجاح يأتى بعد الإخفاق، متابعًا انه مر بالعديد من الإخفاقات قبل أن يذاع صيته فى المجال الفنى.



وتابع ظافر العابدين، وسامتى ليست جزءا أساسيا من نجوميتى ولكن الموهبة هى الأساس، مضيفًا أنه من الممكن أن يخبئ عن زوجته أى شئ يضايقها.

حلَ الفنان ظافر العابدين، ضيفًا فى أولى حلقات برنامج «القاهرة الآن»، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على فضائية «الحدث»، ليكشف أسرارا عن حياته الشخصية وطبيعة علاقته بزوجته، مؤكدا انه شخصية رومانسية ويهتم بالاتصال بزوجته أكثر من مرة على مدار اليوم ومتابعة أخبارها وتفاصيل يومها، كما تحدث عن دوره فى مسلسل «عروس بيروت» والذى أحدث ضجة كبيرة فور عرضه على إحدى القنوات الفضائية.