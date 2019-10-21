تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية

‎أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الداخلية في الثالثة عصر اليوم على ملعب السويس الجديد، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.



وقرر هيثم شعبان المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من، محمود شكري وطارق سامي وخالد الحسيني وأحمد حاتم ومحمد جمال وحسني زكي وعاشور الأدهم و جاكوب ومحمد عادل وشادي حسين وأحمد حسني.



بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من عبد الله بيكيه ومحمد ساني وأحمد غنيم ومحمود المغربي ومحمد شريف وأحمد عادل وضياء قنديل.‎