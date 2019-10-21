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رياضة

قرار جديد من حسام البدري بخصوص ودية منتخب مصر فى نوفمبر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:18 م
حسام البدري
حسام البدري
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ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت عن إمكانية تعديل موعد مباراة المنتخب الأول الودية في شهر نوفمبر المقبل ضمن الاستعدادات لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020.

وأكدت القناة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يدرس تعديل موعد مباراة الفراعنة الودية عقب قرار الاتحاد الأفريقي " الكاف " بإقامة بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عام يوم 8 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 8 نوفمبر لذلك يدرس الجهاز الفني يدرس تقديم موعد المباراة أو تأخيرها 24 ساعة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب منتخب جيبوتي أو ليبيريا من أجل الاستعداد لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية 2020 يومي 14 و 18 نوفمبر حيث سيواجه منتخب كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

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