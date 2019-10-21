صور جديدة من حفل الزفاف.. ملك قورة توجه رسالة إلى شقيقتها بعد الزواج

نشرت الفنانة ملك قورة تعليقا وصورا جديدة من حفل زفاف شقيقتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه رسالة اليها.



وقالت ملك : "يا مريم بغض النظر عن عمرك، ستكونى دائمًا أختى وابنتي الصغيرة .. لا توجد كلمات يمكن أن تصف السعادة التي شعرت برؤيتك في الفستان الأبيض.. أتمنى لك ولزوجك حياة سعيدة. أحبكما كثيرًا".



وكانت ملك قورة تصدرت مؤشر البحث على جوجل بعد تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي برقصها على نغمات أغنية السود عيونه للنجم مصطفى قمر، في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة أمس الجمعة بحضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.