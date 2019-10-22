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تعليم

عبد المنعم سعيد في ندوة بجامعة القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة اليوم، ندوة للدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بعنوان "المحركات العشرة للمستقبل المصري" يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الموسم الثقافي والفني للجامعة، مؤكدًا على ضرورة التواصل بين الأجيال مما يساعد في تعريف الطلاب بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات للاقتداء بهم، وتغيير طرق تفكير الطلاب بالنقاش المفتوح والمباشر مع شخصيات ذات تجارب مؤثرة وملهمة للشباب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الموسم الثقافي والفني للجامعة سيشهد حضور شخصيات ثقافية وسياسية وإعلامية وفنية مرموقة لفتح الباب أمام الطلاب للتعلم من تجارب الآخرين مؤكدًا أن هذه الندوات لها دور كبير في اطلاع الطلاب على أفكار جديدة مما يساعدهم في تغيير طرق تفكيرهم للأفضل.
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