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أخبار العالم

قتلى وجرحى من قوات الأمن العراقي في هجوم لداعش

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، أن قوة أمنية تصدت لهجوم لعناصر "داعش" على حقل علاس في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وجرحى.

وقالت الخلية في بيان إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لنقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، وانفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى الى مقتل منتسبين اثنين"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأضافت إن "القوة التي حاولت إخلاء القتيلين تعرضت لإطلاق نار مباشر، ما أدى الى جرح ٣ منتسبين"، مشيرة الى انه "تم تعزيز القوة المتواجدة بقوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي لملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن قوة امنية تصدت لهجوم عناصر "داعش" على حقل علاس النفطي بصلاح الدين.
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