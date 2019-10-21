اخبار البرلمان.. النواب يطهر نفسه.. قضية محمد راجح تشعل أزمة بالبرلمان.. الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الاثنين، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
قضية محمود البنا ومحمد راجح تشعل أزمة بالبرلمان.. وشكوى عاجلة لعبد العال
أعلن النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا محافظة المنوفية، تقدمه بشكوى للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس غدًا، الثلاثاء، ضد النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديموقراطي، بسبب البيان الصادر عن الأخير، والذي يتهمه فيه بالدفاع عن المتهم بقتل شهيد الشاهمة محمود البنا، محمد الراجح.
منع تجديد الرخصة في حالتين و10 جنيهات ضرائب عن كل راكب.. 40 معلومة عن قانون المرور قبل إقراره
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأثنين الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
البرلمان يطهر نفسه .. رئيس النواب يتعهد بإسقاط عضوية نائبين
شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه بإسقاط عضوية نائبين أحدهما فى السجن يقضي عقوبة، قائلا: الرأى العام ينتظر أن إحنا نطهر أنفسنا.
الحكومة تكشف حقيقة حرمان من يمارس عملا خاصا بعد سن الـ60 من المعاش
نفى الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال السياسى، حرمان من يمارس أى عمل خاص بعد سن الـ60 عاما، من المعاش.
عبد العال عن مقترح بإنشاء مدينة أو جامعة تحمل اسمه: مش عاوز
دعا محمد سليم، عضو مجلس النواب إلى إنشاء جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبد العال، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الدكتور أحمد زويل.
الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات
قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، وذلك بدفع 50% من قيمة المبلغ وتقسيط الباقي لمدد تصل إلي 3 سنوات.
الدولة تتحمل 5 أضعاف التكلفة..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات
جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل.
البرلمان يزف بشرى سارة بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين
أكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد على دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية ورئيس الجمهورية مؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى وأن اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية وأن الشعب المصري أعلن رفضة التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.
طلب إحاطة عاجل من البرلمان بشأن كوارث صحية تسببها الأدوات المدرسية
تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ب تسبب الأدوات المدرسية في كوارث صحية على الطلاب، دون تدخل من الجهات المعنية.
أسعار السلع التموينية والمستوردة والكهرباء والبنزين تنخفض فى هذه الحالة.. تفاصيل
تقدم النائب عمرو الجوهري بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية حول التقدير الخاطيء لسعر الدولار في موازنة العام الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ المقدر بـ١٧.٤٣ جنيه.
قضية محمود البنا ومحمد راجح تشعل أزمة بالبرلمان.. وشكوى عاجلة لعبد العال
أعلن النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا محافظة المنوفية، تقدمه بشكوى للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس غدًا، الثلاثاء، ضد النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديموقراطي، بسبب البيان الصادر عن الأخير، والذي يتهمه فيه بالدفاع عن المتهم بقتل شهيد الشاهمة محمود البنا، محمد الراجح.
منع تجديد الرخصة في حالتين و10 جنيهات ضرائب عن كل راكب.. 40 معلومة عن قانون المرور قبل إقراره
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأثنين الموافقة علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
البرلمان يطهر نفسه .. رئيس النواب يتعهد بإسقاط عضوية نائبين
شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن يطهر المجلس نفسه بإسقاط عضوية نائبين أحدهما فى السجن يقضي عقوبة، قائلا: الرأى العام ينتظر أن إحنا نطهر أنفسنا.
الحكومة تكشف حقيقة حرمان من يمارس عملا خاصا بعد سن الـ60 من المعاش
نفى الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال السياسى، حرمان من يمارس أى عمل خاص بعد سن الـ60 عاما، من المعاش.
عبد العال عن مقترح بإنشاء مدينة أو جامعة تحمل اسمه: مش عاوز
دعا محمد سليم، عضو مجلس النواب إلى إنشاء جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبد العال، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الدكتور أحمد زويل.
الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بشأن تركيب العدادات
قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، وذلك بدفع 50% من قيمة المبلغ وتقسيط الباقي لمدد تصل إلي 3 سنوات.
الدولة تتحمل 5 أضعاف التكلفة..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات
جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل.
البرلمان يزف بشرى سارة بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين
أكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد على دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية ورئيس الجمهورية مؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى وأن اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية وأن الشعب المصري أعلن رفضة التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.
طلب إحاطة عاجل من البرلمان بشأن كوارث صحية تسببها الأدوات المدرسية
تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ب تسبب الأدوات المدرسية في كوارث صحية على الطلاب، دون تدخل من الجهات المعنية.
أسعار السلع التموينية والمستوردة والكهرباء والبنزين تنخفض فى هذه الحالة.. تفاصيل
تقدم النائب عمرو الجوهري بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية حول التقدير الخاطيء لسعر الدولار في موازنة العام الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ المقدر بـ١٧.٤٣ جنيه.