موجز الرياضة.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ترشح صلاح لجائزة فضل لاعب بالعالم.. اعرف موقف ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين،" 21-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
أحمد شوبير يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة فى الدوري .. تفاصيل
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبل، مرجعا السبب لحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا على حد قوله، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.
محمد بركات: خروجنا من دور الـ16 صعّب مهمتنا.. والعدل أساس اختياراتنا
وجه الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الشكر للكابتن حسام البدرى وكل المسؤولين عن الكرة فى مصر بعد توليه مسؤولية إدارة المنتخب فى الجهاز الفنى.
الدوري الإنجليزي .. آرسنال يسقط أمام شيفيلد يونايتد ..فيديو
حقق فريق شيفيلد يونايتد فوزا صعبا علي آرسنال بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برامال لين فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .
الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم
علق نادي ليفربول الانجليزي على تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، ضمن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور".
أبرزهم أليسون بيكر .. فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى بالعالم
أعلنت مجلة فرانس فوتبول"، الفرنسية عن القائمة التي تضم أفضل عشرة حراس المرشحين للتتويج بجائزة " بالون دور "، لأفضل حارس مرمى على مستوى العالم.
أول تعليق من إيهاب جلال على بيان المصري
أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فريقه لعب ضد نادي مصر في وقت غير مناسب بعد الخسارة مباراتين متتاليتين في الدوري.
حسام البدرى: أشكر الرئيس السيسى ومرحبا بـ عماد متعب
اشاد الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد دعمه و مساندته للمدربين المصريين لتولى مهة تدريب المنتخب المصرى.
حسن المستكاوي: بيان الأهلي وضعه في موقف محرج .. والأندية بتمشي مع الهيصة
قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إن بيان الأهلي الصادر بشأن أزمة مباراة الزمالك بالدوري، وضعه في موقف "محرج" على حد وصفه.
بزجاجة المياه.. لاعب بيراميدز يفجر غضبه في وجه ديسابر عقب استبداله
شهدت مباراة الإنتاج الحربي ومنافسه نادي بيراميدز لقطة غير أخلاقية من قبل اللاعب الأوغندي لو مالا عبده لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز
حسام البدرى: احتمال تغيير شارة قيادة المنتخب
قال الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى إنه حقق العدل فى كل اختياراته خلال المعسكر السابق وقد تكون هناك بعض التغييرات خلال المعسكرات القادمة حسب الحاجة فلا يوجد لاعب حاجز مقعده في المنتخب.
أحمد شوبير يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة فى الدوري .. تفاصيل
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبل، مرجعا السبب لحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا على حد قوله، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.
محمد بركات: خروجنا من دور الـ16 صعّب مهمتنا.. والعدل أساس اختياراتنا
وجه الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الشكر للكابتن حسام البدرى وكل المسؤولين عن الكرة فى مصر بعد توليه مسؤولية إدارة المنتخب فى الجهاز الفنى.
الدوري الإنجليزي .. آرسنال يسقط أمام شيفيلد يونايتد ..فيديو
حقق فريق شيفيلد يونايتد فوزا صعبا علي آرسنال بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برامال لين فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .
الملك مو.. ليفربول يعلق على ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم
علق نادي ليفربول الانجليزي على تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، ضمن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور".
أبرزهم أليسون بيكر .. فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى بالعالم
أعلنت مجلة فرانس فوتبول"، الفرنسية عن القائمة التي تضم أفضل عشرة حراس المرشحين للتتويج بجائزة " بالون دور "، لأفضل حارس مرمى على مستوى العالم.
أول تعليق من إيهاب جلال على بيان المصري
أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فريقه لعب ضد نادي مصر في وقت غير مناسب بعد الخسارة مباراتين متتاليتين في الدوري.
حسام البدرى: أشكر الرئيس السيسى ومرحبا بـ عماد متعب
اشاد الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد دعمه و مساندته للمدربين المصريين لتولى مهة تدريب المنتخب المصرى.
حسن المستكاوي: بيان الأهلي وضعه في موقف محرج .. والأندية بتمشي مع الهيصة
قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إن بيان الأهلي الصادر بشأن أزمة مباراة الزمالك بالدوري، وضعه في موقف "محرج" على حد وصفه.
بزجاجة المياه.. لاعب بيراميدز يفجر غضبه في وجه ديسابر عقب استبداله
شهدت مباراة الإنتاج الحربي ومنافسه نادي بيراميدز لقطة غير أخلاقية من قبل اللاعب الأوغندي لو مالا عبده لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز
حسام البدرى: احتمال تغيير شارة قيادة المنتخب
قال الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى إنه حقق العدل فى كل اختياراته خلال المعسكر السابق وقد تكون هناك بعض التغييرات خلال المعسكرات القادمة حسب الحاجة فلا يوجد لاعب حاجز مقعده في المنتخب.