موجز الرياضة.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. ترشح صلاح لجائزة فضل لاعب بالعالم.. اعرف موقف ليفربول

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين،" 21-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الأهلي والجونة المحدد لها الأربعاء المقبل، مرجعا السبب لحالة الاحتقان التي تشهدها الساحة الرياضية حاليًا على حد قوله، على أن تقام بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل.وجه الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الشكر للكابتن حسام البدرى وكل المسؤولين عن الكرة فى مصر بعد توليه مسؤولية إدارة المنتخب فى الجهاز الفنى.حقق فريق شيفيلد يونايتد فوزا صعبا علي آرسنال بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برامال لين فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .علق نادي ليفربول الانجليزي على تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، ضمن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 "بالون دور".أعلنت مجلة فرانس فوتبول"، الفرنسية عن القائمة التي تضم أفضل عشرة حراس المرشحين للتتويج بجائزة " بالون دور "، لأفضل حارس مرمى على مستوى العالم.أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فريقه لعب ضد نادي مصر في وقت غير مناسب بعد الخسارة مباراتين متتاليتين في الدوري.اشاد الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد دعمه و مساندته للمدربين المصريين لتولى مهة تدريب المنتخب المصرى.قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إن بيان الأهلي الصادر بشأن أزمة مباراة الزمالك بالدوري، وضعه في موقف "محرج" على حد وصفه.شهدت مباراة الإنتاج الحربي ومنافسه نادي بيراميدز لقطة غير أخلاقية من قبل اللاعب الأوغندي لو مالا عبده لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدزقال الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب المصرى إنه حقق العدل فى كل اختياراته خلال المعسكر السابق وقد تكون هناك بعض التغييرات خلال المعسكرات القادمة حسب الحاجة فلا يوجد لاعب حاجز مقعده في المنتخب.